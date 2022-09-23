Полицейские Петербурга раскрыли убийство, произошедшее 19 лет назад | 360°

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Полицейские Петербурга раскрыли убийство, произошедшее 19 лет назад

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Сотрудники полиции Красносельского района Санкт-Петербурга раскрыли убийство, которое произошло 19 лет назад, в 2003 году. Об этом сообщил Petrograd.

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По данным следователей, убийство произошло 15 декабря 2003 года в поселке Володарского. Полицейские обнаружили тело женщины с множественными огнестрельными ранениями на следующий день. В связи с этим возбудили уголовное дело.

Накануне удалось установить, что к убийству причастен супруг женщины. Преступления он совершил в порыве ревности. Злоумышленника задержали.

Убийства

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