Полицейские Петербурга раскрыли убийство, произошедшее 19 лет назад | 360°

Криминал 23 сентября 2022, 18:58 Поделиться Telegram

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Viber Полицейские Петербурга раскрыли убийство, произошедшее 19 лет назад

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Сотрудники полиции Красносельского района Санкт-Петербурга раскрыли убийство, которое произошло 19 лет назад, в 2003 году. Об этом сообщил Petrograd.

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По данным следователей, убийство произошло 15 декабря 2003 года в поселке Володарского. Полицейские обнаружили тело женщины с множественными огнестрельными ранениями на следующий день. В связи с этим возбудили уголовное дело.

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