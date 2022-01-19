Сотрудники полиции раскрыли убийство 11-летней давности, которое произошло в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

30 сентября 2010 года тело жителя Отрадного обнаружили в придорожной канаве рядом с деревней Капорское. Следователи обнаружили на его теле следы насильственной смерти. О том, что мужчина пропал, полиции рассказала его 47-летняя жена.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Лишь спустя много лет следователям удалось установить, что в преступлении виноваты жена погибшего, ее знакомый и мужчина, который совершил заказное преступление.

За убийство женщина заплатила наемнику 300 тысяч рублей. Пойти на такой поступок она решила ради имущества, которое вошло в ее пользование. За время расследования женщина и ее приятель скончались. Убийцу задержали 18 января 2022 года.