Криминал 16 марта 2023, 14:44 Полицейские Петербурга раскрыли детали убийства мужчины в 2004 году

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Сотрудники Управления уголовного розыска Петербурга раскрыли детали убийства, которое было совершено практически два десятилетия назад. Об этом написали «Невские новости».

В 2004 году в Пскове местные жители нашли тело 20-летнего жителя Курортного района Петербурга. В его крови экспертиза показала высокую дозу метадона. Правоохранители выяснили, что смерть мужчины была не случайной.

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Молодой человек попал под влияние старого знакомого, который и подсадил его на наркотики, а затем со своим подельником уговорил продать квартиру. Как только была оформлена фиктивная сделка, парня увезли в Псков, дали ему большую дозу наркотиков, а затем перекрыли дыхательные пути, сымитировав смерть.

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Оказалось, что один из подозреваемых уже находится в тюрьме по делу о нескольких убийствах. Его соучастник также несколько раз был судим. Заведено уголовное дело.