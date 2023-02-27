Криминал 27 февраля 2023, 14:15 Полицейские Петербурга раскрыли давнее дело о пропаже девушки

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Сотрудникам полиции Санкт-Петербурга удалось раскрыть дело 10-летней давности о пропаже девушки. Об этом сообщило Nation News.

В апреле 2012 года местная жительница ушла из дома и не вернулась. Недавно правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 61-летний сосед девушки. Вероятно, причиной убийства мог стать банковский счет пропавшей.

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Отмечается, что подозреваемый мужчина и его подельник дают признательные показания.

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