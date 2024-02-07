Криминал 07 февраля 2024, 18:03 Полицейские Петербурга открыли стрельбу, чтобы остановить пьяного водителя

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Сотрудникам ДПС пришлось открыть огонь, чтобы остановить пьяного нарушителя в Тосненском районе. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские потребовали подозрительно ведущего себя водителя остановиться. Однако он только прибавил скорость и попытался уйти от погони. Сотрудникам пришлось открыть огонь, только выстрелы остановили нарушителя.

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Полицейские задержали водителя, который оказался мигрантом и был пьян, его доставили в отдел. При стрельбе никто не пострадал.

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