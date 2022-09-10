Полицейские в Петербурге обнаружили крупную партию наркотиков | 360°

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Полицейские в Петербурге обнаружили крупную партию наркотиков

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга обнаружили 50 брикетов с порошкообразным веществом белого цвета. Они находились в контейнере-рефрижераторе на территории одного из оптово-распределительных центров. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

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Полицейские провели экспертизу, в ходе которой установили, что в брикетах находилось более 50 килограммов кокаина. Вещества привезли в город из Эквадора. Их должна была получить компания, которая продает фрукты. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств».

Наркотики

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