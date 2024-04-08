Криминал 08 апреля 2024, 18:28 Полицейские Пензы задержали пару грабителей, обокравших на улице одинокую женщину

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В Пензе задержали пару грабителей, уже имевших проблемы с законом мужчину и женщину, которые сняли с женщины на улице золотые украшения. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на УМВД города.

Преступники заприметили одинокую женщину в кафе. Они заманили ее на темную безлюдную улицу и ограбили. Украшения пензенские Бонни и Клайд сдали в комиссионку, а деньги потратили. Но уйти от полиции грабителям не удалось, их задержали и возбудили уголовное дело. Часть похищенного удалось вернуть.

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