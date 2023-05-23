Криминал 23 мая 2023, 18:08 Полицейские Пензы задержали ОПГ, которая занималась незаконной банковской деятельностью

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Полицейские Пензы задержали задержали организатора и четырех участников ОПГ, которые проводили незаконные финансовые операции. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на данные регионального СУ СКР.

Злоумышленники создавали «технические» фирмы. С их помощью они заключали фиктивные договоры и якобы вели дистанционное банковское обслуживание. За свои услуги они просили порядка 8% от суммы, которую необходимо было обналичить. Таким образом они смогли заработать свыше 16 миллионов рублей с марта 2021 года по сентябрь 2022.