Криминал 15 ноября 2022, 20:15 Полицейские Пензенской области задержали двоих подозреваемых в убийстве пенсионерки

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Двоих жителей села Верхний Ломов Пензенской области заподозрили в убийстве 82-летней пенсионерки. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на данные облпрокуратуры.

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Как сообщили полицейские, ситуация произошла 19 октября 2021 года. Двое мужчин 41 и 46 лет пришли домой к 82-летней женщине. Мужчины избили пострадавшую, а затем задушили ее веревкой. Из дома они вынесли 350 рублей, две алюминиевые фляги и несколько мелких вещей. Тело пенсионерки обнаружили спустя две недели. Свою вину злоумышленники признали.