Криминал 23 мая 2023, 14:57 Полицейские Пензенской области обнаружили у мигранта 434 свертка с наркотиками

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Полицейские задержали мигранта по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Пензенской области.

Мужчину остановили на улице Измайлова в Пензе. При себе он имел 434 свертка, в которых находилось вещество, похожее на запрещенное. В ходе экспертизы удалось установить, что в пакетиках был внутривенный наркотик общим весом около 200 граммов.

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Злоумышленник признался, что планировал распространить его в Пензеской области.