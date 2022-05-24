Полицейские открыли стрельбу во время задержания пьяного водителя в Анапе

Пьяный водитель пытался скрыться от полиции в Анапе. Его задерживали со стрельбой. Об этом сообщил телеканал «Царьград со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Правоохранители попытались остановить водитель, потому что он вел себя небезопасно, например, выезжал на встречную полосу. Но тот решил скрыться.

В итоге началась погоня. Нарушитель остановился только после стрельбы по колесам машины.

Экспертиза установила, что он был пьян, а также уже имел множество штрафов за нарушение ПДД.