Полицейские открыли стрельбу по мужчине на улице Тульской в Москве. Он сопротивлялся при задержании

Московские полицейские заподозрили мужчину в преступлении и попытались его задержать. Никуда ехать со стражами порядка он не захотел и начал сопротивляться. Тогда правоохранителям пришлось открыть огонь.

«Сегодня (3 марта — прим. ред.) сотрудники полиции на Тульской улице задерживали мужчину, подозреваемого в совершении имущественного преступления. Последний оказал сопротивление», — рассказал «360» дежурный офицер УИиОС ГУ МВД России по Москве. После этого полицейские открыли огонь.

В полиции добавили, что мужчину все-таки задержали. Он напал на одного из сотрудников с ножом и получил легкое ранение.

Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемому сразу оказали необходимую медицинскую помощь. Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента.