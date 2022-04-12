Полицейские Оренбургской области накрыли две нарколаборатории

В Оренбургской области полиция прекратила «работу» двух нарколабораторий, производительность которых составляла свыше 15 килограммов наркотиков в месяц.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на УМВД по региону, из незаконного оборота изъяли свыше десяти тысяч доз синтетического наркотика.

Под нарколаборатории оборудовали три гаража и даже один снятый в аренду офис в административном здании.

Обыски помещений принесли «улов» в виде более чем 2,5 килограммов мефедрона, который уже был готов к продаже. Его стоимость на «рынке» наркотиков свыше 10 миллионов рублей.

Помимо этого, подозреваемым пришлось попрощаться с химическим оборудованием, реактивами, смартфонами и банковскими картами, изъятыми в виде вещественных доказательств. По предварительным данным, мощности нарколабораторий позволяли выпускать свыше 15 килограммов наркотических веществ ежемесячно.

Полицейским удалось задержать двоих мужчин, которые производили наркотик и продавали его посредством тайников-закладок, фасуя на мелкие партии.