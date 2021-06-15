Полицейские опровергли появление лосиноостровского маньяка. На девушек в парке нападают разные люди

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в нападении на женщину возле столичного парка «Лосиный остров». Недавно в этом месте изнасилованию подверглись две студентки. СМИ предположили, что в парке орудует маньяк, но, как выяснилось, это были разные люди. Об этом «360» рассказали в СК по городу.

В четверг, 10 июня, на Алтайской улице возле парка «Лосиный остров» мужчина напал на прохожую. Он повалил ее на пол, стал снимать одежду и трогать за грудь. Женщина незамедлительно обратилась в полицию. Подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос об аресте, уточнили в СК.

За день до этого нападения в парке неизвестный мужчина напал на двух студенток второго и третьего курсов Российского государственного социального университета. Он изнасиловал их, угрожая предметом, похожим на нож. После он убежал. Преступление произошло на пересечении Пермской и Лосиноостровской улиц. По словам пострадавших, у преступника азиатская внешность. На вид ему около 25-30 лет. В тот день на нем была белая футболка, черные брюки и кроссовки.

«Эти события между собой не связаны. Это не маньяк. Это информация не подтверждается. Это просто неспокойный район. По девушкам, которых изнасиловали, мы еще разыскиваем», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что информация о том, что действовал один человек не подтвердилась.