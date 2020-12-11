Полицейские обнаружили в петербургской квартире корни и побеги конопли
Полицейские задержали жителя Санкт-Петербурга по подозрению в незаконном обороте наркосодержащих растений, пишет ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Отмечается, что в ходе обыска в квартире 33-летнего мужчины на Хасанской улице представители правопорядка обнаружили пакет, в котором находились корни и побеги конопли массой 1,7 килограмма. Помимо прочего, дома у петербуржца было оборудование для культивации запрещенных растений.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотических средств.