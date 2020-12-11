Полицейские обнаружили в петербургской квартире корни и побеги конопли

Отмечается, что в ходе обыска в квартире 33-летнего мужчины на Хасанской улице представители правопорядка обнаружили пакет, в котором находились корни и побеги конопли массой 1,7 килограмма. Помимо прочего, дома у петербуржца было оборудование для культивации запрещенных растений.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотических средств.