Полицейские обнаружили у жителя Самары больше полукилограмма наркотиков

Сотрудники полиции во время расследования уголовного дела обнаружили у жителя Самары 670 граммов наркотических веществ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

Во время расследования полицейские посетили квартиру молодого человека 2002 года рождения, расположенную в Октябрьском районе. Они обнаружили там 30 свертков с порошкообразным веществом. Пакетики отправили на экспертизу, в ходе которой удалось выяснить, что их содержимое является наркотиками. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере».