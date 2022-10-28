Полицейские обнаружили пять кг синтетических наркотиков в Удмуртии | 360°

Криминал 28 октября 2022, 20:38 Полицейские обнаружили пять кг синтетических наркотиков в Удмуртии

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Полицейские задержали пятерых жителей Удмуртии и Пермского края из-за незаконной продажи наркотиков. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на «МВД Медиа».

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По данным следователей, злоумышленники не общались между собой лично. Некоторые из них работали в качестве курьеров, а кто-то распространял закладки. Их общение проходило через куратора. Сотрудники органов обнаружили у злоумышленников более 5,2 килограмма синтетических наркотических веществ.