15 апреля 2023, 02:04
Полицейские обнаружили немаркированную табачную продукцию в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде обнаружили незаконную партию табачной продукции на 50 миллионов рублей. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Приволжского таможенного управления.
Немаркированные сигареты находились на одном из городских складов. Сотрудники таможни выявили свыше 74 тысяч индивидуальных упаковок. Они содержали табак, курительные смеси для кальяна, а также жидкости для электронных сигарет.
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На данный момент полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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