Криминал 20 марта 2023, 18:51 Полицейские обнаружили крупную партию наркотиков в доме у жителя Ставрополья

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Сотрудники полиции Ставропольского края обнаружили несколько мешков с наркотиками в доме у жителя хутора Чепурка. Об этом сообщил сайт NewsTracker со ссылкой на Антинаркотическую комиссию региона.

По данным сайта kp.ru, в ходе обысков полицейские нашли мешки с высушенными растениями, вес изъятого запрещенного вещества составил почти 7,5 килограммов.

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Отмечается, что местному жителю грозит до 10 лет лишения свободы.

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