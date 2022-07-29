Полиция обнаружила крупную нарколабораторию под Гатчиной (Ленинградская область). Задержан один подозреваемый. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Производство наркотиков находилось на арендованном участке в дачном поселке. Полицейские изъяли свертки с прекурсором наркотических средств и психотропных веществ общей массой более 45 кг, около 480 литров химических реактивов и прекурсоров, реактор, лабораторную посуду и оборудование, защитную маску, перчатки, спецодежду. Предполагается, что в лаборатории производили мефедрон. Задержан подозреваемый — 41-летний мужчина.