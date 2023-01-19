Криминал 19 января 2023, 18:49 Полицейские обнаружили игорный клуб в многоквартирном доме в Краснодаре

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Подпольное игорное заведение было обнаружено сотрудниками полиции на цокольном этаже многоквартирного жилого дома в Краснодаре. Об этом сообщил «Царьград».

Отмечается, что нелегальный клуб был обнаружен полицейскими в ходе проведения рейда. Заведение было оснащено 17 мониторами, все специализированное для игр оборудование изъяли.

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В настоящее время специалисты устанавливают личность организатора нелегального бизнеса.

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