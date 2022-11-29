Криминал 29 ноября 2022, 14:44 Полицейские обнаружили более 10 кг наркотиков у жителя Приморья

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Полиция задержала мужчину из Приморского края, который хранил более 10 килограммов наркотиков для дальнейшей продажи. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу дальневосточного управления на транспорте МВД России.

«В результате обысков, проведенных в квартире и гараже фигуранта, транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота около 10 килограммов синтетических наркотиков», — уточнили в ведомстве.

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Мужчина работал в магазине, продающем запрещенные вещества. Он получал их при помощи логистических компаний, затем фасовал и отправлял в другие регионы Дальнего Востока.

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Правоохранители поместили подозреваемого в следственный изолятор.