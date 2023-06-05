Криминал 05 июня 2023, 12:33 Полицейские обнаружили 193 бутылки сидра, ставшего причиной смерти людей в Ульяновской области МВД: из магазинов забрали 193 бутылки сидра, от которого умерли 6 человек в Димитровграде РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полицейские в Ульяновской области провели рейд в магазинах, где продавали пивной напиток, из-за отправления которым скончались шесть человек. В ходе проверки стражи порядка забрали 193 бутылки яблочного «Мистера Сидр», сообщили в пресс-службе МВД.

Представители УМВД России по региону вместе с полицейскими Димитровграда выяснили, что напиток люди покупали в магазинах «Бир Хаус» и «Территория пива». Его поставлял бизнесмен из Самарской области.

Реклама

«Сотрудниками полиции проведены осмотры 23 торговых точек, изъята алкогольная продукция „Мистер Сидр“ в количестве 193 кеги объемом по 30 литров каждая», — уточнили в ведомстве.

Полиция выяснила, что последние закупки проходили 31 мая и 1 июня, поставщики передали на алкоголь лишь товарно-транспортные накладные без документов, которые подтверждали бы качество товара.

Продажу этого напитка в Димитровграде сейчас прекратили. Специалисты в скором времени проведут физико-химического исследование изъятого алкоголя.

Ранее стало известно, что шесть человек скончались в городе из-за отправления сидром. По факту случившегося открыло уголовное дело о об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.