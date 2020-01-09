Полицейские обезвредили ОПГ, продававшую наркотики через интернет в Петербурге

«Одновременно проведено 17 обысков, задержаны семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор, а также двое операторов кол-центра и трое закладчиков», — рассказала Волк.

Каждые день виртуальный магазин реализовывал до килограмма наркотиков. Преступники для конспирации использовали зашифрованный канала IP-телефонии, программы и устройства для изменения голоса, облачные сервисы, поддельные документы и ездили на арендованных автомобилях.

Во время обысков полицейские нашли в квартирах наркоторговцев свыше 30 килограммов амфетамина, компьютерную технику, оборудование для расфасовки наркотиков, банковские карты, более 50 сим-карт, а также поддельные паспорта. Всех задержанных арестовали. Правоохранительные органы продолжают предварительное расследование.