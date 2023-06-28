Криминал 28 июня 2023, 21:40 Полицейские Новосибирска задержали мигранта с крупной партией наркотиков

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Транспортные полицейские Новосибирска задержали мигранта с партией запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управления транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу.

Злоумышленник делал закладки с запрещенными веществами неподалеку от железнодорожных путей в Октябрьском районе. В ходе обыска у него обнаружили 20 граммов героина. Также мужчина признался, что успел сделать семь тайников с мелкооптовыми партиями героина. В сумме он распространил порядка 100 граммов наркотика.

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В квартире мигранта также обнаружили свыше 2,2 килограмма героина и 262 грамма метадона. Против него возбудили два уголовных дела.