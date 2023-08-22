Криминал 22 августа 2023, 15:57 Полицейские Новосибирска обнаружили у 18-летнего парня 300 таблеток «экстази»

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Сотрудники полиции Ленинского района Новосибирска задержали 18-летнего местного жителя, в карманах у которого обнаружили 300 таблеток наркотиков «экстази». Об этом сообщил «Царьград».

Экспертиза подтвердила, что в пакетиках находилось наркотическое вещество.

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Также дома у злоумышленника нашли весы, упаковочные материалы и сто тысяч рублей, которые он заработал с помощью распространения веществ.

Против молодого человека возбудили уголовное дело.