Криминал 03 апреля 2023, 23:11 Полицейские Новосибирска обнаружили около 180 тысяч литров незаконного пива

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Полицейские Новосибирска выявили в Ленинском районе склад, в котором хранилось порядка 180 тысяч литров нелегального пива. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по СФО.

Сотрудники органов обнаружили свыше четырех тысяч емкостей, в которых находились слабоалкогольные напитки. Вся алкогольная продукция не имела документов. Напитки изъяли из оборота. В ведомстве подчеркнули, что человеку, арендовавшему помещение, грозит ответственность.