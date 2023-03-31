Криминал 31 марта 2023, 16:21 Полицейские Нижнего Новгорода обнаружили у мигранта свыше 150 свертков с героином

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Полицейские Нижнего Новгорода задержали уроженца Средней Азии, у которого обнаружили свыше 150 свертков с героином. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники органов остановили злоумышленника в Автозаводском районе. У него обнаружили 24 свертка с неизвестным веществом внутри. В ходе экспертизы удалось установить, что в пакетиках содержался героин, общей массой 6,747 грамма.

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Кроме того, в арендованной квартире, где проживал мужчина, нашли еще 132 свертка с веществами, весы, банковские карты, три водительских удостоверения, а также виды на жительство в трех странах ближнего зарубежья.