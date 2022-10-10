Полицейские Нижегородской области задержали двоих наркокурьеров | 360°

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Полицейские Нижегородской области задержали двоих наркокурьеров

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Сотрудники полиции задержали двоих распространителей закладок в Балахнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

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При себе у злоумышленников обнаружили 14 пакетиков с наркотическим веществом. Проверка показала, что содержимое представляет из себя метилэфедрон. Кроме того, 22 свертка обнаружили в ходе разыскных мероприятий в закладках. Общая масса наркотиков составила 18,573 грамма. Против злоумышленников возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Наркотики

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