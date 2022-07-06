Полицейские не приехали на вызов в Екатеринбурге. Избитый мужчина скончался через 2 дня
Полицейскому в Екатеринбурге грозит увольнение за отказ послать наряд на место избиения
МВД по Свердловской области провело служебную проверку, дав оценку действиям оперативного дежурного, который отказался отправлять наряд на место избиения человека. Спустя несколько дней пострадавший скончался в медицинском учреждении. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.
Дело полицейского направили следственным органам, которые вынесут соответствующее процессуальное решение. Если вина оперативного дежурного будет доказана, то его уволят из МВД и накажут в соответствии с законодательством, а его руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность.
Происшествие произошло 29 мая в центре города. Вдова погибшего Наталья сообщила «360», что в этот день мужчина вместе с другом отправился в одно из заведений. После окончания мероприятия друг уехал домой на такси, а ее супруг остался один. После этого произошла драка с большой компанией лиц «неславянской национальности», мужчина получил серьезные увечья и скончался 2 июня в больнице.
«Свидетели вызвали полицию, но она не выехала. Оказалось, что нет нарядов — ни пеших, ни патрульных. Могла любая другая ситуация возникнуть. Они перенаправили вызов в Росгвардию, которая ехала 40 минут. Всем преступникам удалось скрыться с места преступления, а главный просто убежал», — сообщила Наталья.
По ее словам, после избиения члены компании разбежались, а главный виновный в смерти мужа покинул Россию.
«Непонятно, что случилось, мой супруг неконфликтный, он не дрался и не шлялся, конфликты не допускал. Кто кому там что сказал, я не знаю», — добавила она.
Наталья привела слова очевидцев конфликта, которые сообщили о том, что компания и до встречи с ее супругом вела себя агрессивно и приставала к окружающим.
«Там была компания, но разошлись миром. А муж был один. Все. Благодаря полиции преступник сбежал в свою страну. Можно убивать наших мужчин и жить свободной жизнью. Вопрос в том, будут ли искать местные власти его. У нашей полиции все шансы были, чтобы задержать его в России. Они не шевелились», — продолжила вдова.
Полиция объявила в розыск главного подозреваемого в преступлении, на вид ему 23-25 лет, рост около 175 сантиметров.