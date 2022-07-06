Полицейские не приехали на вызов в Екатеринбурге. Избитый мужчина скончался через 2 дня

МВД по Свердловской области провело служебную проверку, дав оценку действиям оперативного дежурного, который отказался отправлять наряд на место избиения человека. Спустя несколько дней пострадавший скончался в медицинском учреждении. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Источник фото: телеканал «360»

Дело полицейского направили следственным органам, которые вынесут соответствующее процессуальное решение. Если вина оперативного дежурного будет доказана, то его уволят из МВД и накажут в соответствии с законодательством, а его руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность.

Происшествие произошло 29 мая в центре города. Вдова погибшего Наталья сообщила «360», что в этот день мужчина вместе с другом отправился в одно из заведений. После окончания мероприятия друг уехал домой на такси, а ее супруг остался один. После этого произошла драка с большой компанией лиц «неславянской национальности», мужчина получил серьезные увечья и скончался 2 июня в больнице.

«Свидетели вызвали полицию, но она не выехала. Оказалось, что нет нарядов — ни пеших, ни патрульных. Могла любая другая ситуация возникнуть. Они перенаправили вызов в Росгвардию, которая ехала 40 минут. Всем преступникам удалось скрыться с места преступления, а главный просто убежал», — сообщила Наталья.

По ее словам, после избиения члены компании разбежались, а главный виновный в смерти мужа покинул Россию.

«Непонятно, что случилось, мой супруг неконфликтный, он не дрался и не шлялся, конфликты не допускал. Кто кому там что сказал, я не знаю», — добавила она.

Наталья привела слова очевидцев конфликта, которые сообщили о том, что компания и до встречи с ее супругом вела себя агрессивно и приставала к окружающим.

«Там была компания, но разошлись миром. А муж был один. Все. Благодаря полиции преступник сбежал в свою страну. Можно убивать наших мужчин и жить свободной жизнью. Вопрос в том, будут ли искать местные власти его. У нашей полиции все шансы были, чтобы задержать его в России. Они не шевелились», — продолжила вдова.

Полиция объявила в розыск главного подозреваемого в преступлении, на вид ему 23-25 лет, рост около 175 сантиметров.