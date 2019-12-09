  • Полицейские нашли в каршеринге лазейки для криминала

    09 декабря 2019, 01:34

    Кирилл Фролов

    Сервис проката легковых автомобилей (каршеринга) создает лазейки для криминала. Об этом «Известиям» заявили сотрудники уголовного розыска, наркополицейские и инспекторы ГИБДД.
    Полицейские нашли в каршеринге лазейки для криминала

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    Одной из проблем полицейские назвали использование каршеринга продавцами наркотиков.

    «Этим людям важна мобильность — чем больше расставят закладок, тем больше прибыль. Логика преступника при использовании каршеринга оправданна в плане конспирации: он пользуется разными машинами, так его перемещения сложнее отследить», — заявил один из собеседников издания.

    Также, по словам источника, нередко закладки оставляют под крышкой бензобака. В большинстве сервисов в течение 20 минут действует льготный период. Этого времени наркопотребителю достаточно, чтобы забрать товар.

    Кроме того, существует возможность использовать подставной аккаунт для аренды автомашины. Вождение под чужим именем обойдется в 500-1000 рублей, утверждает газета. За эти деньги за руль может сесть человек, лишенный прав. В случае ДТП скрывшегося водителя будет трудно установить.