Полицейские нашли в каршеринге лазейки для криминала

Казанцы превратили каршеринговый минивэн в катафалк. Видео Подробнее

Одной из проблем полицейские назвали использование каршеринга продавцами наркотиков.

«Этим людям важна мобильность — чем больше расставят закладок, тем больше прибыль. Логика преступника при использовании каршеринга оправданна в плане конспирации: он пользуется разными машинами, так его перемещения сложнее отследить», — заявил один из собеседников издания.

Также, по словам источника, нередко закладки оставляют под крышкой бензобака. В большинстве сервисов в течение 20 минут действует льготный период. Этого времени наркопотребителю достаточно, чтобы забрать товар.

Кроме того, существует возможность использовать подставной аккаунт для аренды автомашины. Вождение под чужим именем обойдется в 500-1000 рублей, утверждает газета. За эти деньги за руль может сесть человек, лишенный прав. В случае ДТП скрывшегося водителя будет трудно установить.