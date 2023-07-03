Криминал 03 июля 2023, 11:44 Полицейские нашли почти полкило наркотиков у пассажира такси на западе Москвы Полицейские нашли почти полкило наркотиков у пассажира такси на Рублевском шоссе в Москве istockphoto.com

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Полицейские нашли около 490 граммов наркотических веществ у пассажира такси на Рублевском шоссе в Москве, сообщила пресс-служба МВД.

Во время проверки документов на въезде в Москву на Рублевском шоссе полицейские обнаружили в чемодане у пассажира такси 300 граммов мефедрона и около 190 граммов гашиша. Мужчина попытался сбежать, но его немедленно задержали. Он признался, что привозил запрещенные вещества в столицу для их дальнейшей продажи. За предоставленную услугу ему обещали заплатить 100 тысяч рублей.

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При обыске по месту проживания задержанного полицейские также обнаружили и изъяли весы, упаковочные материалы и около 50 граммов порошка, который отправили на экспертизу.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Ему назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в центре Москвы задержали с наркотиками топ-менеджера итальянской компании.