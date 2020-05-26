Полицейские нашли одного из жаривших еду на Вечном огне в Кронштадте

Один из вандалов, который готовил еду на Вечном огне на Якорной площади в Кронштадте, уже в полиции. Сотрудники правоохранительных органов ищут девушек, которые были с ним.

«Оперативно была установлена личность мужчины, причастного к инциденту: Николай 1984 года рождения. Его нашли и доставили в полицию. Девушек разыскивают», — сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в полиции Кронштадта «360» рассказали об инциденте, который произошел поздно вечером 24 мая. Группа людей приехала на Якорную площадь на автомобиле и пожарила еду на Вечном огне. 25 мая в правоохранительные органы с заявлением об акте вандализма обратился директор музея истории Кронштадта.

Полицейские изучили видеозапись с камеры наружного видеонаблюдения и приступили к поискам вандалов. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Речь идет об осквернении памятника культурного наследия «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов».