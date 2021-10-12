Полицейские нашли мужчину, который украл ограждение на набережной в Кемерове
Мэр Кемерова: на местного жителя завели уголовное дело за кражу ограждения
Найден мужчина, который украл чугунное ограждение с набережной в Кемерове. Об этом рассказал телеканал «Царьград» со ссылкой на мэра города Илью Середюка.
Злоумышленником оказался 21-летний местный житель. Его нашли при помощи камер видеонаблюдения. Также полицейские провели обыск в его квартире.
«Ограждение подозреваемый пытался сдать в пункт приема металла в Кировском районе. Возбуждено уголовное дело по статье „Кража“», — написал мэр в своем Instagram.