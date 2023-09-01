Криминал 01 сентября 2023, 19:39 Полицейские нашли более 400 свертков с наркотиками у 19-летнего москвича Полиция изъяла у 19-летнего москвича более 400 свертков с наркотиками Архив МВД Медиа

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Сотрудники московского отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 19-летнего курьера и при обыске нашли у него 400 пакетиков с неизвестным порошком. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления МВД России.

По данным ведомства, при себе у молодого человека было 43 пакетика, в трех из которых экспертиза обнаружила мефедрон. По месту жительства злоумышленника правоохранители нашли еще 372 свертка с таким же порошком.

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«Установлено, что наркотическое средство злоумышленник хранил с целью дальнейшего сбыта на территории округа», — заявили в МВД.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

Ранее наркокурьера с крупной партией мефедрона задержали в Пермском крае.