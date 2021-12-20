Полицейские нашли более 2 млн рублей у кассирши из Ачинска

Правоохранители продолжают расследовать дело об ограблении банка в Ачинске. Они нашли в гараже кассира Анны Григорьевой два миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей. Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тысяч рублей», — сказала Волк.

Она добавила, что для возмещения ущерба полицейские изъяли автомобиль, принадлежащий фигуранту уголовного дела. Сейчас иномарка находится на специализированной стоянке.

Ранее подозреваемую в ограблении банка отправили под стражу до 7 февраля 2022 года. Речь идет о кассире регионального отделения Альфа-Банка Анне Григорьевой. Следователи установили, что к преступлению причастен муж женщины, которого тоже арестовали.

Руководитель банка сообщил правоохранителям о хищении денег в начале декабря. Григорьева сама пришла в полицию с повинной. Сдаться ее уговорила мать после разговора с полицейскими. Следователи завели уголовное дело о присвоении или растрате и приступили к расследованию.