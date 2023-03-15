Криминал 15 марта 2023, 08:18 Полицейские накрыли в Москве и Подмосковье сеть псевдоаптек с 150 кг сильнодействующих веществ МВД: в Москве и Подмосковье изъяли 150 кг сильнодействующих веществ в псевдоаптеках РИА «Новости»

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Организованная преступная группировка из восьми человек открыла в Москве и Подмосковье сеть ненастоящих аптек, в которой обслуживала наркозависимых. При задержании полицейские изъяли 150 килограмм сильнодействующих веществ на сумму более 35 миллионов рублей, наличные, документы, машины премиум-класса и другие улики, сообщило МВД России.

Заведения открыли в марте 2022 года в нежилых помещениях с аптечными вывесками, но рядовых покупателей не обслуживали — только наркозависимых по предварительной договоренности. Им с наценкой в 1000% продавали сильнодействующие препараты без заводской упаковки. Товар покупал через подконтрольные юридические лица, имеющие лицензию, главарь банды. Лекарства не регистрировали, выводили в нелегальный оборот и хранили на специально оборудованном складе.

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К операции привлекли участников общественного объединения «Безопасная столица» и специалистов Росздравнадзора по Москве и Московской области, восьмерых участников группировки задержали силами Следственного департамента МВД России, Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве и спецподразделения «Гром».

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Правоохранители изъяли из псевдоаптек более 150 килограмм сильнодействующих веществ — около 13 тысяч флаконов, 50 тысяч таблеток и капсул стоимостью свыше 35 миллионов рублей на черном рынке. Кроме того, у ОПГ забрали документацию, наличные на сумму более 30 миллионов рублей, машины премиум-класса и другие доказательства. Их обвинили в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере.

В начале года на Ленинградском вокзале в Москве схватили наркокурьера. У жителя Рязани нашли полкило запрещенных веществ.