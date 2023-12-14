Криминал 14 декабря 2023, 16:15 Полицейские накрыли в Екатеринбурге цех с контрафактным алкоголем

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В Екатеринбурге полицейские обнаружили цех, где производили контрафактный алкоголь. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на члена городской Общественной палаты, координатора движения «Народный контроль» Дмитрия Чукреева.

Он рассказал, что подпольное производство организовали в промзоне на улице Монтажников. Цехом руководили отец и сын, которые уже имели сроки за незаконную продажу алкоголя. Они разливали по бутылкам водку и коньяк и потом продавали спиртное.

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Из цеха изъяли 6,5 тысячи бутылок, оборудование для производства, этикетки и пробки. Подозреваемых задержали.

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