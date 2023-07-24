Криминал 24 июля 2023, 19:03 Полицейские накрыли подпольное казино в торговом центре Петербурга

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В Невском районе Санкт-Петербурга на втором этаже одного из торговых центров полицейские накрыли нелегальное казино. Об этом сообщил «Царьград».

Сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего местного жителя, которого подозревают в организации игорного заведения. Также полицейским попались 50 клиентов казино.

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В помещении прошли обыски, в их ходе изъяли книги учета, деньги и технику. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

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