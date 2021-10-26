Полицейские «накрыли» подпольное казино в Ленинградской области
Полиция провела спецоперацию, ворвавшись в подпольное казино через крышу в Петроградском районе
Полицейские провели операцию, в ходе которой закрыли нелегальное казино в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Игорное заведение находилось в доме на Мытнинской набережной. В его состав входило две квартиры. Одна из них была отведена для покерной зоны, а вторая служила местом отдыха посетителей.
Чтобы задержать нарушителей с поличным, полицейские пробрались в казино через крышу. На месте преступления сотрудники органов обнаружили более одного миллиона рублей и свыше трех тысяч долларов. По версии следователей, ежемесячный доход заведения составлял несколько миллионов рублей.