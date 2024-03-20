20 марта 2024, 16:01
Полицейские накрыли наркопритон в Удмуртии
В Сарапуле полицейские накрыли наркопритон, который устроил безработный мужчина. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.
Мужчина не только сам употреблял дома запрещенные вещества, но и предоставлял место для других зависимых. Когда в квартиру на Лесной улице нагрянули полицейские, там они нашли ее хозяина и двух посетителей. Кроме того, правоохранители обнаружили приспособления для употребления наркотиков. Возбуждено уголовное дело.
Наркотики
Полиция
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