Криминал 25 апреля 2023, 15:07 Полицейские накрыли наркопритон в Новосибирске

Читать 360tv в

Сотрудники полиции Новосибирска ликвидировали наркопритон, который находился в квартире на Индустриальной улице. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

По предварительной информации, притон организовал 42-летний местный житель. Вместе со своей сожительницей они впускали в квартиру людей для употребления запрещенных веществ.

Реклама

Отмечается, что в отношении хозяина притона возбудили уголовное дело, мужчину поместили в СИЗО.