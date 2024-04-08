Криминал 08 апреля 2024, 17:04 Полицейские накрыли наркопритон в Нижегородской области

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Полицейские накрыли в Дзержинске наркопритон. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области.

Наркопритон организовала в своей квартире на Пушкинской улице 36-летняя женщина. Она за плату пускала посетителей, чтобы они смогли провести внутри время и употребить запрещенные вещества. В отношении женщины, за плечами у которой уже есть несколько судимостей, возбудили уголовное дело, ее оставили под подпиской о невыезде.

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