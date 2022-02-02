Полицейские накрыли нарколабораторию в Подмосковье

Подмосковные полицейские накрыли нарколабораторию по производству мефедрона. Злоумышленники хранили запрещенные вещества на даче в Можайском городском округе.

«В ходе отработки полученной оперативной информации полицейскими установлено, что злоумышленники в дачном доме, расположенном в деревне Шаликово, принадлежащем одному из задержанных, создали лабораторию по производству наркотика», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Всего правоохранители задержали двух человек. Подозреваемыми оказались жители Одинцова 35 и 37 лет. На даче полицейские нашли порошкообразное вещество, электронные весы, стеклянные и пластиковые подносы, строительные миксеры и средства химической защиты.

«Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, изъятый порошок является наркотическим средством — мефедроном, общей массой около трех килограммов», — уточнила Петрова.

По словам злоумышленников, они изготавливали партию наркотиков в течение месяца. Распространять запрещенное вещество мужчины планировали с помощью тайников-закладок. Можайский городской суд уже отправил фигурантов уголовного дела под стражу.