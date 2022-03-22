Полицейские накрыли лабораторию по производству наркотиков в Астраханской области

Полицейские обнаружили лабораторию по производству наркотиков в Астраханской области. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Установлено, что там производились синтетические наркотики, которые потом распространялись при помощи закладок на Украине. Лаборатория располагалась в частном доме в Ахтубинском районе региона, дом был арендован.

«Условия указанной лаборатории позволяли синтезировать наркотики в особо крупном размере. Наркотик сбывался путем закладок через интернет-магазины», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.