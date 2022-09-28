Полицейские накрыли две нарколаборатории в Ленобласти | 360°

Криминал 28 сентября 2022, 16:50 Поделиться Telegram

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Viber Полицейские накрыли две нарколаборатории в Ленобласти

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Полиция задержала организатора нарколаборатории в Ленинградской области. Выяснилось, что у него есть еще одна точка, которая работает «по франшизе», сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Всего полиция задержала четырех человек: самого организатора, его помощника, который занимался изготовлением запрещенных веществ, а также пару, которая работала во второй нарколаборатории. Заведено уголовное дело.

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«Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, лишь женщину отпустили под домашний арест», — рассказали в пресс-службе.

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