Полицейские нагрянули в Шанинку из-за дела экс-замглавы Минпросвещения

Сотрудники МВД нагрянули с проверкой в Шанинку в связи с расследованием дела бывшего замглавы Минпросвещения России Марины Раковой. ТАСС сообщил, что представитель вуза подтвердил информацию о приезде правоохранителей.

Сотрудник Московской высшей школы социальных и экономических наук рассказал агентству, что полицейские проводят проверку фактов, затрагивающих контракты с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

«МВШСЭН оказывает всестороннее содействие представителям МВД», — добавил работник вуза.

Марина Ракова, занимая пост замглавы Минпросвещения России, могла лоббировать выделение бюджетных средств на реализацию государственных контрактов по программе «Учитель года», написала газета «Ведомости». Сообщается, что подрядчиком работ выступила как раз Шанинка, а полученные ею деньги в результате проверки признали необоснованно выплаченными.

Должность в министерстве Ракова занимала с октября 2018 по март 2020 года. После работы в правительстве она перешла на работу в Сбербанк. Представители банка выступили с заявлением о том, что возбужденное в отношении топ-менеджера уголовное дело не имеет отношения к деятельности организации.