Криминал 18 июля 2023, 03:48 Полицейские начали проверку видео с избиением подростков в Новой Москве РИА «Новости»

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Столичные правоохранители начали проверку после публикации видео, на котором запечатлено избиение несовершеннолетних. Как отметили в пресс-службе столичного главка МВД, причастные к ситуации лица устанавливаются.

«ГУ МВД России по Москве по факту публикации проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий, которые при установлении будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — сообщили в министерстве.

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Как пояснили в пресс-службе, в одном из Telegram-каналов появилась информация с видеоподтверждением, на котором неизвестные лица избивают несовершеннолетних. Как указывалось, все, предположительно, происходило на территории ТиНАО.

Ранее стало известно, что подросток из специализированной школы в Уссурийске в Приморском крае сбежал из учреждения с друзьями, а незадолго до побега порезал двух воспитанников в школе. Как сообщало региональное СУ СК, конфликт между несовершеннолетними вспыхнул в ночь на 13 июля. В результате ссоры один из подростков напал на другого с ножом и ударил в живот.