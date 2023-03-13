13 марта 2023, 17:39
Полицейские начали поиск администратора Telegram-канала, посвященного теракту в Москве
Baza: МВД начало розыск владельца Telegram-канала, посвященного теракту в Москве
Полицейские начали розыск администратора Telegram-канала под названием «Теракт в Москва-Сити». Об этом сообщил Тelegram-канал Baza.
Закрытый канал создали в марте, на нем нет ни одного подписчика. Правоохранители узнали о нем от местного жителя. Ссылку на ресурс его девушке прислала одна из подруг, которая познакомилась в соцсети с молодым человеком.
Реклама
На канале неизвестный выкладывает откровения о том, насколько сильно ему не нравятся работники и жильцы в Москва-Сити. По словам автора публикаций, до 15 марта он планирует провести там террористический акт.
Реклама
В подкрепление своих слов администратор опубликовал фотографию пистолета, из которого он якобы планирует совершить задуманное. Кроме того, он намерен применить взрывчатку.
Источник «360» сообщил, что полиция заинтересовалась содержимым канала и рассматривает варианты реагирования на опубликованные угрозы.
МВД РФ
Реклама
Реклама