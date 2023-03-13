Криминал 13 марта 2023, 17:39 Полицейские начали поиск администратора Telegram-канала, посвященного теракту в Москве Baza: МВД начало розыск владельца Telegram-канала, посвященного теракту в Москве РИА «Новости»

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Полицейские начали розыск администратора Telegram-канала под названием «Теракт в Москва-Сити». Об этом сообщил Тelegram-канал Baza.

Закрытый канал создали в марте, на нем нет ни одного подписчика. Правоохранители узнали о нем от местного жителя. Ссылку на ресурс его девушке прислала одна из подруг, которая познакомилась в соцсети с молодым человеком.

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На канале неизвестный выкладывает откровения о том, насколько сильно ему не нравятся работники и жильцы в Москва-Сити. По словам автора публикаций, до 15 марта он планирует провести там террористический акт.

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В подкрепление своих слов администратор опубликовал фотографию пистолета, из которого он якобы планирует совершить задуманное. Кроме того, он намерен применить взрывчатку.

Источник «360» сообщил, что полиция заинтересовалась содержимым канала и рассматривает варианты реагирования на опубликованные угрозы.