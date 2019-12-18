    18 декабря 2019, 07:47

    Полицейские на Сахалине получили сроки за пытки женщины

    Наза Салех Захи

    Трое сотрудников полиции на Сахалине поплатились свободой за пытки женщины, которую они задержали. Мужчины получили несколько лет колонии общего режима.

    Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, случай произошел 10 ноября 2015 года. Тогда трое оперуполномоченных УМВД России по Южно-Сахалинску в течение девяти часов пытали задержанную. Они «применяли к потерпевшей средства ограничения движения», избивали ее, с помощью пакета лишали воздуха, угрожали сексуальным насилием. Кроме того, двое из них использовали электрошокер, что добиться от женщины признательных показаний. Ее подозревали в хищении денежных средств.

    Суд признал сотрудников полиции виновными в превышении должностных полномочий, применении насилия и угрозой его применения. В итоге стражи порядка получили 4,5 года, 4 годам и 3 года колонии общего режима. Кроме того, после выхода на свободу осужденные не имеют права в течение следующих трех лет занимать должности, связанные с осуществлением власти.

    Ранее бывшего полицейского из Башкирии осудили за вымогательство. Мужчина получил три года тюрьмы. Летом он и его три сообщника залезли в квартиру своей знакомой и потребовали от нее 100 тысяч рублей. В противном случае они пообещали посадить в тюрьму за оборот наркотиков.